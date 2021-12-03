Пиротехнику запретили использовать в Узбекистане

Правительством Узбекистана разработаны меры по усилению государственного контроля в пиротехнической сфере. Документ опубликован на сайте Национальной базы данных законодательства страны.

Так, в республике введен запрет на производство, импорт, транспортировку, продажу, покупку, хранение и использование физическими и юридическими лицами бытовых пиротехнических изделий II класса опасности. К ним относятся фонтаны, наземные фейерверки и петарды.

Однако необходимо отметить, что жители Узбекистана встретят Новый год с салютом. Подчеркивается, что пиротехника III-V класса опасности разрешены к ввозу и использованию в количествах, установленных правительством. Исключение составляют промышленные пиротехнические изделия.

В документе напомнили, что для ввоза и использования пиротехнических изделий III-V класса опасности не нужна лицензия или разрешение от Минобороны Узбекистана.