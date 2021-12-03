В Сочи два автомобиля наехали на двух девушек

В четверг в Сочи под колеса автомобиля угодили в двух разных местах две 16-летние девушки.

Первый инцидент произошел утром 2 декабря на участке автодороги Джубга - Сочи до границы с Абхазией. Девушка переходила дорогу в неположенном месте, когда ее сбил 35-летний водитель на рулем автомобиля "Лада ХRay". Девушка получила необходимую медицинскую помощь.

Второе ДТП с участием пешехода случилось на Олимпийском проспекте. На нерегулируемом пешеходном переходе 38-летний водитель Hyundai Creta сбил 16-летнюю девушку, пострадавшая госпитализирована.