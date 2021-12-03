Главы МИД Грузии и Швеции обсудили вопросы сотрудничества

В Стокгольме в рамках министериала ОБСЕ состоялась встреча вице-премьера, министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани и министра иностранных дел Швеции, действующего председателя ОБСЕ Анн Линде.

Залкалиани поблагодарил своего коллегу за прием в Швеции и организацию министериала ОБСЕ.



На встрече было особо отметено активное участие Швеции в процессе обеспечения безопасности в регионе во время ее председательства в ОБСЕ и ее усилий по поддержанию вопроса Грузии в ОБСЕ на самом высоком уровне, а также участие ОБСЕ в Женевских международных переговорах.

Залкалиани и Линде заявили о готовности активно сотрудничать в этом направлении и в будущем. Помимо этого, стороны затронули вопросы двустороннего сотрудничества между Грузией и Швецией.