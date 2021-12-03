Лукашенко: мы не можем предать Россию и ее народ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по социально-экономическому развитию республики, что РБ не предаст Россию и ее народ.

"Не секрет, идет гибридная война. Война давно началась. Не только против нас. Прежде всего - против России, и мы - звено в этом давлении на РФ. Более того, мы оказались на переднем плане. Поэтому нам достается первыми, и не просто", - поведал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что вместе с президентом России Владимиром Путиным видят это, оценивают, и действуют соответствующим образом адекватно.

По словам Лукашенко, миграционный кризис - очередной способ давления на Беларуси и Россию. "Они пользуются любыми методами, чтобы надавить на нас, а через нас - на Россию. Вы видите, что происходит от Черного моря до Балтики. И мы оказались главным звеном в давлении на РФ. Мы можем изменить свой курс и предать Россию, русский народ, россиян? Не можем", - цитирует главу государства агентство БелТА.

Напомним, накануне Минфин США ввел ограничения в отношении государственных долговых бумаг Белоруссии, запретив операции с новыми долговыми обязательствами республики, выпущенными после 2 декабря, со сроком погашения более 90 дней. Под санкции также попали 20 физических и 12 юридических лиц, а также три воздушных судна. О введении дополнительных ограничительных мер объявили также власти ЕС, Великобритании и Канады.