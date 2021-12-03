Песков сообщил, что переговоры Путина и Байдена могут состояться 7 декабря

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в пятницу, что точная дата будущих переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не согласована, не исключено, что они пройдут 7 декабря.

"Точная дата по-прежнему не согласована. Ведется работа. Формат - речь идет о видеоконференции", - заявил Песков.

Формат переговоров также не установлен, они могут проходить как один на один, так и с участием делегаций. "Эти все нюансы еще предстоит подтвердить", - отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, в обсуждениях фигурирует дата 7 декабря, однако фигурируют и другие даты.

Пресс-секретарь президента добавил, что переговоры Путина и Байдена могут состояться и на следующей неделе, "и через неделю".

"Здесь нет согласованной даты. Там есть с двух сторон разные предложения по датам. Но они пока не синхронизированы", - объяснил он, подчеркнув, что встречу можно ждать "в любой момент".