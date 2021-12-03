Месть бывшей супруге довела жителя Павлодарской области до поджога школы

Полиция задержала мужчину, поджегшего школьную входную дверь в одном из сел Павлодарской области, сообщает пресс-служба ведомства по региону.

Отмечается, что виновным оказался 34-летний житель соседнего села, который пошел в школу села Новопокровка в нетрезвом состоянии, где работает его бывшая жена, с целью отомстить. Он облил наружную сторону входной двери заведения бензином и поджег.

Аким сельского округа сообщил полицейским об инциденте.

"Проводится досудебное расследование по части 2-1 статьи 202 УК РК ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом"). Пострадавших нет", - сказано в сообщении.