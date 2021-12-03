МХАТ им. М. Горького возвращает историческое название
Московский Художественный академический театр (МХАТ) им. М. Горького вернет историческое название. Об этом сообщил сегодня генеральный директор театра Владимир Кехман.
"Новое название театра будет старое: Художественный театр - МХАТ им. М. Горького", - цитирует его ТАСС.
Кехман уточнил, что это возвращение к прежнему названию театра.
Напомним, в конце ноября генеральный директор театра МХАТ имени. Горького Владимир Кехман сообщил, что с 1 июля по 1 ноября 2022 года театр закроется на ремонт. По его словам, сценический комплекс находится в предаварийном состоянии, там не было ремонта 50 лет.