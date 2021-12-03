Россия запросила образцы омикрон-штамма

В России пока не выявлен новый штамм коронавируса, направлены запросы на получение образца "омикрона", рассказал в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В России нет пока случаев [заражения "омикроном"]. Сегодня мы проводим активно мониторинг, медицинские организации отбирают образцы, в том числе отбор [проводится] у возвращающихся из-за рубежа пациентов", - заявил министр на полях международного форума гражданского участия "Мы вместе".

По его словам, запросы на образцы штамма "омикрон" ушли, но на их получение потребуется время.