Грозный примет кофе Coffee Feast

В Грозном на бульваре Эсамбаева 12 декабря состоится фестиваль кофе Coffee Feast, сообщает министерство Чечни по туризму.

Организаторы уверены, что мероприятие заинтересует всех любителей бодрящего напитка – от профессиональных бариста, до простых любителей.

Подробности программы фестиваля пока неизвестны, однако в министерстве отметили, что в рамках фестиваля пройдет розыгрыш абонемента на 365 чашек кофе.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится конкурс на звание лучшего бариста Чечни.