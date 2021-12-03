"Талибан" издал указ о правах женщин

Руководство радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) издало указ, касающийся прав женщин. Документ опубликовал сегодня на своей странице в социальной сети Twitter заместитель министра информации и культуры во временном правительстве талибов Забихулла Муджахид.

Согласно указу, женщину нельзя заставить вступить в брак, она не может быть "[предметом] перемирия или прекращения вражды" между мужчинами. "Женщина - это не богатство, а благородный и свободный человек", никто не может отдать ее кому-либо в обмен на какие-либо блага", - подчеркивается в документе.

В нем также говорится, что в случае смерти мужа вдова имеет право наследовать часть его имущества. "Женщина имеет право на фиксированную долю наследства в имуществе ее (умершего) мужа, детей, отца и других родственников. Никто не может лишить ее этого права", - сказано в сообщении.

Кроме того, в указе обращается внимание на то, что женщина может самостоятельно определять свою дальнейшую судьбу и, в частности, повторно выйти замуж.

Помимо этого, отмечается, что тот, кто состоит в нескольких браках, обязан предоставить права всем женщинам в соответствии с шариатом и соблюдать справедливость в отношениях между ними.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.