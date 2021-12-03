К столетнему юбилею КЧР издан фотоальбом "Вековой путь"

В Карачаево-Черкесии (КЧР) в честь празднования 100-летия вышел в свет фотоальбом "Вековой путь", - сообщил в своем аккаунте в Instagram глава КЧР Рашид Темрезов.

"В фотоальбоме отражены важнейшие эпохи развития Карачаево-Черкесии, красота людей, культура и история нашей республики. В этом чудесном издании к 100-летию Карачаево-Черкесии собраны поразительные фотоснимки и документы из фондов музея, начиная с 20-х годов прошлого века до сегодняшнего дня, представлены уникальные артефакты, сохраняющие культурное наследие народов КЧР", - написал Темрезов, передает ТАСС.

Глава региона поблагодарил всех тех, кто причастен к созданию фотоальбома, за труд, терпение, любовь к республике и желание сохранить исторический путь КЧР, отметив, что ее жителям действительно есть, что хранить, преумножать и передавать будущему поколению.

Напомним, издание было подготовлено государственным Карачаево-Черкесским историко-культурным и природным музеем-заповедником им. М. О. Байчоровой.