Россияне рассказали, сколько тратят на новогодние подарки

По данным компании "Авито Работа", чаще всего россияне тратят на новогодние подарки до 5 тыс рублей, пишут "Известия".

На подарки на Новый год 39% россиян выделяют до 5 тыс рублей, еще 27% тратят на подарки до 10 тыс рублей. Более 50 тыс рублей готовы потратить только 1% опрошенных. Чаще всего дорогие подарки дарят в Москве - около трети жителей столицы тратят на эти нужды более 15 тыс рублей. Щедростью выделились также жители Ростова-на-Дону - 19% опрошенных тратят на подарки 10–15 тыс рублей.

В Красноярске, Самаре, Челябинске тратят на подарки до 5 тыс рублей около половины жителей - это самый скромный показатель среди крупных городов России.