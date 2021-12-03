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Мурашко: темпы распространения коронавируса в России снижаются

Мурашко: темпы распространения коронавируса в России снижаются

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил. Что волна заболеваемости коронавирусом в России идет вниз, число пациентов с COVID-19, которые находятся под наблюдением медиков, приближается к 900 тыс.

"В последнюю волну подъема заболеваемости, сейчас она спускается вниз, уже количество заболевших, наблюдаемых в системе, приближается к 900 тысячам", - сказал он выступая на форуме "Мы вместе".

Ранее сообщалось, что по данным Оперативного штаба по коронавирусу, на территории России выявили еще 32,9 тыс случаев заболевания.

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