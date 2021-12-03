Сертификаты переболевших продлят на Госуслугах на год

Загруженные в личные кабинеты пользователей на портале Госуслуг сертификаты переболевших коронавирусом вскоре будут продлены с полугода до года.

"Минцифры сообщает, что сертификаты переболевших COVID, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале госуслуг, переоформляются со сроком действия на 1 год, согласно рекомендациям Минздрава России", - говорится в сообщении Минцифры.

Переоформление сертификатов происходит автоматически, оно будет завершено в ближайшие дни, отметили в ведомстве.