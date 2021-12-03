Американцы отказались считать Россию главным противником США

Северную Корею признали главным противником США, самой недружественной страной американцы выбрали Россию. Об этом свидетельствуют данные опроса журнала The Economist и британской фирмы по анализу данных YouGov.

Так, около 58% респондентов назвали КНДР главным противником США. В первой тройке также оказались Иран (44%), Афганистан и Китай (36%). Россия в этом списке расположилась на пятой строчке (34%).

Список недружественных стран для США возглавила Россия, за нее проголосовали 35% опрошенных. Следом за ней идут Афганистан (34%) и Китай (33%).

Статус главного союзника США получила Великобритания (55% участников опроса). На втором месте оказалась Канада, ее указали 53% респондентов. Тройку замкнули Франция и Израиль (38%). Лишь 2% опрошенных включили в этот список Россию.

К числу дружественных стран американцы отнесли Мексику (41%), Францию (37%), Германию (35%). За Россию проголосовали 9%.

Стоит добавить, что в опросе приняли участие 1,5 тыс человек.

Однако стоит отметить, что опрос связанного с демократами исследовательского центра Beacon Research по заказу Фонда и института имени президента Рональда Рейгана показал, что 52% жителей США назвали самой большой угрозой для страны Китай. При этом 65% респондентов заявили, что считают КНР врагом, а 23% заявили, что рассматривают его как союзника. Около 14% американцев назвали Россию главной угрозой. Примерно столько же — 12% — считают главным врагом США Северную Корею.