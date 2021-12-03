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Американцы отказались считать Россию главным противником США

Американцы отказались считать Россию главным противником США

Северную Корею признали главным противником США, самой недружественной страной американцы выбрали Россию. Об этом свидетельствуют данные опроса журнала The Economist и британской фирмы по анализу данных YouGov.

Так, около 58% респондентов назвали КНДР главным противником США. В первой тройке также оказались Иран (44%), Афганистан и Китай (36%). Россия в этом списке расположилась на пятой строчке (34%).

Список недружественных стран для США возглавила Россия, за нее проголосовали 35% опрошенных. Следом за ней идут Афганистан (34%) и Китай (33%).

Статус главного союзника США получила Великобритания (55% участников опроса). На втором месте оказалась Канада, ее указали 53% респондентов. Тройку замкнули Франция и Израиль (38%). Лишь 2% опрошенных включили в этот список Россию.

К числу дружественных стран американцы отнесли Мексику (41%), Францию (37%), Германию (35%). За Россию проголосовали 9%.

Стоит добавить, что в опросе приняли участие 1,5 тыс человек.

Однако стоит отметить, что опрос связанного с демократами исследовательского центра Beacon Research по заказу Фонда и института имени президента Рональда Рейгана показал, что 52% жителей США назвали самой большой угрозой для страны Китай. При этом 65% респондентов заявили, что считают КНР врагом, а 23% заявили, что рассматривают его как союзника. Около 14% американцев назвали Россию главной угрозой. Примерно столько же — 12% — считают главным врагом США Северную Корею.

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