Генассамблея по туризму пройдет в Самарканде в 2023 году

В 2023 году в Самарканде состоится 25-ая сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО).

"Проведение 25-й сессии Генеральной Ассамблеи ЮНВТО в древнем Самарканде привлечет более тысячи иностранных гостей и принесет доход местному населению и ремесленникам. Кроме того, проведение мероприятия высокого уровня в Узбекистане, несомненно, привлечет внимание мировых СМИ, что в конечном итоге послужит продвижению туристического потенциала страны и привлечет еще больше туристов в Узбекистан", - сказал заместитель премьер-министра Узбекистана, министр туризма и спорта республики Азиз Абдухакимов после голосования в рамках 24-й сессии ЮНВТО, прошедшей в Мадриде.

Заявку на проведение Генеральной ассамблеи ЮНВТО в 2023 году подавала также Португалия, участники отдали большее число голосов за Узбекистан.

Самарканд планируется превратить в один из мировых туристических центров, этому будет способствовать новая инфраструктура и современный аэропорт.