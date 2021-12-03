Кувейт запустил авиарейсы в Казахстан

Начиная с 1 декабря 2021 года кувейтская авиакомпания Jazeera Airways начала выполнять регулярные авиарейсы по новому маршруту между городами Алматы и Эль-Кувейт.

Об этом сообщило министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Стало известно, что рейсы выполняются на воздушном судне типа A320/A20N с частотой два раза в неделю (среда и воскресенье).

Цель открытия маршрута – способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества, туризма и делового партнерства между странами, уверены в министерстве.