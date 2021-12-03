"Новые люди" обсудят с Голиковой законопроекты о QR-кодах
Фракция "Новые люди" в Госдуме планирует обсуждение с вице-премьером России Татьяной Голиковой обсуждение законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах.
"Встреча запланирована на 10 декабря", - сказали в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков доложил о примерном графике обсуждения инициативы перед ее рассмотрением в первом чтении, согласно которому с 6 декабря по 11 декабря пройдет обсуждение законопроектов во фракциях с участием заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой и министра транспорта РФ Виталия Савельева.