В России выявили 32 930 новых случаев коронавируса

Оперативный штаб по коронавирусу сообщает, что на территории России выявили еще 32,9 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 32 930 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 555 (7,8%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 3 304, в Петербурге - 2 609, в Московской области - 1 813. В Краснодарском крае новых случаев 812, в Ставропольском крае - 460, в Крыму - 419, в Дагестане - 171, в Кабардино-Балкарии - 107, в Адыгее - 101, в Северной Осетии - 87, в Ингушетии - 81, в Карачаево-Черкесии - 80, в Чечне - 78.

Суточный прирост составил 0,34%, общее число инфицированных в России достигло 9 736 037 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 36 514 человек, за весь период - 8 436 631 человек.

Умерли за прошедшие сутки 1 217 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 278 857 человек.