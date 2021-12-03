Мандарины в России подорожали на 25%

С прошлого года мандарины в России подорожали примерно на 25%.

Пик спроса этих цитрусовых приходится традиционно на ноябрь-декабрь, отметил исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков, пишет РИА Новости.

В настоящее время оптовые цены на мандарины составляют 80-138 рублей за килограмм, средняя цена - 110 рублей, в прошлом декабре - 90 рублей.

Некоторые компании сообщают, что средняя цена за килограмм мандаринов в несетевой рознице достигла 164 рубля - на 25% больше, чем годом ранее.

Главную причину роста цен на мандарины эксперты видят в сокращении поставок из Турции, также на ценах сказались подорожания логистики и поставок.