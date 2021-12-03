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Две легковушки не поделили трассу из Астрахани в Ставрополь

Две легковушки не поделили трассу из Астрахани в Ставрополь

На трассе Астрахань – Элиста – Ставрополь в Ипатовском округе водитель автомобиля "ВАЗ-21093" не справился с управлением, выехал на "встречку" и столкнулся с "Ладой". Об этом проинформировали в краевом УГИБДД ГУ МВД России.

От удара  машины съехали с дороги. Водитель "Лады" пострадал, а владелец  "девятки" отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

По данному факту составлен административный материал, проводится проверка.

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