Google останется на удаленке из-за омикрон-штамма

Американская компания Google (корпорация Alphabet) в очередной раз отложила возращение сотрудников в офис из-за коронавируса.

"Компания Alphabet Inc. снова отодвигает дату, когда она потребует от сотрудников вернуться в офисы в США из-за возобновившейся обеспокоенности после подтверждения случаев заражения штаммом COVID-19 "омикрон", - пишет агентство Блумберг со ссылкой на письмо компании сотрудникам.

Сотрудники Google могут приходить в офисы по желанию, в последние недели почти 40% сотрудников в США вернулись к работе в офисе.

Возвращение в офисы сотрудников Google в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке также откладывается. Ранее возобновить работу в допандемийном режиме планировалось 10 января 2022 года.