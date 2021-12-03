Беларусь готова участвовать в восстановлении Карабаха

Беларусь примет участие в восстановительных работах на освобожденных территориях Азербайджана. Об этом говорилось на встрече министров иностранных дел двух стран Джейхуна Байрамова и Владимира Макея в Стокгольме, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Стороны на переговорах отметили высокий уровень отношений между Азербайджаном и Беларусью, обсудили повестку сотрудничества в различных сферах, а также подчеркнули необходимость продолжения в двустороннем и многостороннем формате.

Байрамов рассказал своему коллеге о ситуации в регионе, шагах, предпринимаемых Баку по выполнению трехстороннего заявления и проведении восстановительных работ на освобожденных землях.

В свою очередь, Макей заявил, что Беларусь готова принять участие в работах по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана.