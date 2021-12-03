Дагестан потрясло на 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло накануне поздно вечером в Дагестане.

"Землетрясение произошло 2 декабря в 22:56 (мск) в районе Восточный Кавказ. Широта - 42.99, долгота - 47.06, Ms -, mb 4.2", - сообщает на сайт Единой геофизической службы РАН.

Уточняется, что очаг подземных толчков залегал на глубине 5 км. По словам руководителя пресс-службы ГУ МЧС по республике Тамилы Газимагомедовой, в результате землетрясения никто не пострадал, жалоб от населения не поступали, передает ТАСС.