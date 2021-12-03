На Ставрополье стартовала декада инклюзий

В Ставропольском государственном музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве в рамках проекта "StavКультура без границ" и фестиваля инклюзивных инициатив "Творческий иммунитет" стартовала декада инклюзии. Комплекс мероприятий приурочен к Международному дню инвалидов.

В программе несколько тематических интерактивных экскурсий, работает интерактивная тактильная площадка "Мир на ощупь".

Также посетителей ждет тактильная экскурсия "История Ставрополя из прошлого в будущее", мастер-класс для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению "Традиционная народная кукла", экскурсия "Мир музея" для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху на русском жестовом языке и интерактивная адаптированная экскурсия "Радуга народного костюма" для посетителей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных граждан, говорится в релизе.

Декада завершится экскурсией "Новогодняя советская открытка" с мастер-классом.