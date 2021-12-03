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Авария в Грозном: погибла 15-летняя девочка

Авария в Грозном: погибла 15-летняя девочка

В Ахматовском районе  Грозного произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого погибла 15-летняя девочка.

Правоохранители установили, что двигаясь по ул. Л.Яшина, водитель иномарки не справилась с управлением, совершила наезд на бордюр. В результате машина опрокинулась.

От полученных травм скончалась находившаяся за рулем несовершеннолетняя жительница Грозного. Пассажиры машины получили незначительные телесные повреждения.

По факту аварии проводится проверка.

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