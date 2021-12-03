Авария в Грозном: погибла 15-летняя девочка

В Ахматовском районе Грозного произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого погибла 15-летняя девочка.

Правоохранители установили, что двигаясь по ул. Л.Яшина, водитель иномарки не справилась с управлением, совершила наезд на бордюр. В результате машина опрокинулась.

От полученных травм скончалась находившаяся за рулем несовершеннолетняя жительница Грозного. Пассажиры машины получили незначительные телесные повреждения.

По факту аварии проводится проверка.