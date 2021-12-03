В Грузии выявили 4,1 тыс новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Грузии коронавирус подтвердился у 4 100 человек.

Общее число инфицированных в стране достигло 857 933, сообщается на официальном сайте StopCov.

За сутки вылечились 3 397 человек, с начала пандемии - 799 850. Умерли за сутки 67 пациентов, за все время - 12 258.

За сутки в Грузии сделано 51 749 тестов, доля инфицированных из общего числа протестированных составила 7,92%, за последние 14 дней – 8,75%.

В карантине находятся 33 человека, в стационарах наблюдаются 6 550, в ковид-гостиницах остаются 1 127 человек.