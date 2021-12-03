В США заявили, что Киев отдал Крым Москве добровольно

Экс-советник в конгрессе США Ариэль Коэн в статье для издания Newsweek заявил, что в 2014 году Украина сама отдала России черноморский флот и Крым.

По мнению аналитика, коррупция и некомпетентность мешают Киеву "перестать зависеть от Москвы". Он считает, что Украине необходимо "избавиться от привычки добровольного саботажа, которая проявилась в 2014 году".

Также он отметил, что в настоящее время Россия якобы "усиливает давление" на Украину при помощи сосредоточения войск на границе.