"АСКО-Страхование" лишилось лицензии

Центробанк лишил лицензии на осуществление страхования ПАО "АСКО-Страхование", следует из приказа от 3 декабря 2021 года.

"Отозвать лицензии от 18.07.2018 СИ № 2243 на осуществление добровольного имущественного страхования, от 18.07.2018 СЛ № 2243 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и от 18.07.2018 ОС № 2243-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств публичного акционерного общества "АСКО-Страхование", - указано на сайте регулятора.

По данным ЦБ, "АСКО-Страхование" нарушала минимально допустимое значение нормативного соотношения капитала и принятых обязательств.