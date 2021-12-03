В России изменится список медотводов от вакцинации

Минздрав готовит обновленный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса, пишут "Известия".

Новый список оснований для медотводов может появиться в середине декабря, вероятно он станет частью временных рекомендаций по вакцинации.

В ведомстве отметили, что список совпадает с перечнем противопоказаний к вакцинации, которые есть в инструкции к каждому препарату. "Ковивак" противопоказан людям старше 60 лет, "ЭпиВакКороной" нельзя прививаться онкобольным.

В настоящее время причиной для медотвода также является гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, наличие тяжелых аллергических реакций в анамнезе, острые респираторные инфекции, обострения хронических заболеваний. Кроме того, сейчас, согласно рекомендациям Минздрава, вакцинация от коронавируса противопоказана лицам до 18 лет.

Отдельная вакцина для подростков уже зарегистрирована в России. В гражданский оборот препарат может поступить до конца года.