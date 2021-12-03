Автомобильные колеса стали причиной стрельбы в Адыгее
В результате конфликта недалеко от одного из придорожных кафе в поселке Прикубанское Тахтамукайского района пострадали два человека, сообщает пресс-служба МВД по Адыгее.
Отмечается, что двое жителей Краснодара получили огнестрельные ранения в области бедер и голени.
"Накануне пострадавшие самостоятельно с применением физической силы задержали 28-летнего ранее судимого жителя Тахтамукайского района, который совместно со своим знакомым пытался совершить кражу автомобильных колес из припаркованной возле частного дома иномарки", - говорится в сообщении.
В ходе конфликта задержанный позвонил родственнику из поселка Энем, который открыл стрельбу из мелкокалиберного пистолета.
В настоящее время проводится проверка, участники конфликта задержаны.