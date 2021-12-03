Омбудсмен: бизнес Кубани нуждается во введении QR-кодов

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик заявил о том, что бизнес-сообщество поддерживает введение в регионе системы QR-кодов. Так как дачная мера позволит нормализовать работу сферы услуг в условиях пандемии.

"Вспоминая прошлогодний локдаун, на сегодня бизнес-сообщество в Краснодарском крае понимает, насколько важна вакцинация. Достижение коллективного иммунитета позволит в будущем вводить послабления ограничительных мер", - сказал он.

Якимчик также выразил мнение, что система QR-кодов, в отличие от локдауна, будет способствовать нормализации в первую очередь работы сферы услуг, передает ТАСС.