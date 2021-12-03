Казахстан промерзнет до – 20

Синоптики Казгидромета поделились прогнозом погоды, которая ожидается в Казахстане 4-6 декабря 2021 года.

Так, сообщается, что характер погоды будет неустойчивым. Завтра, 4 декабря на большей части Казахстана синоптическую ситуацию будет определять отрог антициклона, поэтому омсадков не прогнозируется. На юге страны погоду определит Южный циклон, принося с собой дожди, усиление ветра с пыльными бурями.

При этом 5-6 декабря с прохождением атмосферных фронтальных разделов, связанных с ложбиной северо-западного циклона, в большинстве областей республики ожидается неустойчивый характер погоды, передает прогноз Sputnik Казахстан, уточняя, что осадки пройдут преимущественно в виде снега.

Кроме того, ожидается гололед, туман, порывистый ветер, в северной половине с метелью.