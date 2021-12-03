В Турции прошли успешные испытания корабельной артиллерийской установки

В Турции прошли успешные испытания отечественной 76/62 – миллиметровой корабельной артиллерийской установки.

За тестовыми испытаниями наблюдали глава Минобороны Турции генерал Хулуси Акар, глава Генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками Турции генерал Муса Авсевер, командующий ВМС Турции адмирал Аднан Озбал, командующий ВВС Турции генерал Хасан Кючюкакъюз и замглавы Минобороны Мухсин Дере.

Испытания проходили на полигоне Карапынар в провинции Конья.

По словам главы турецкого оборонного ведомства, Минобороны с одной стороны, продолжает подготовку и обучение квалифицированного военного персонала, с другой – делает все для снижения импортозависимости Турции в оборонной промышленности.