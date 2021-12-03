Глава "Вектора" предостерег россиян от заражения ковидом и эболой одновременно

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов сообщил, что коронавирус не может объединиться с Эболой из-за разной генетической структуры. В то же время человек может заболеть одновременно ими, тогда, вероятно, исход будет крайне неблагоприятным,.

"Объединение Эболы с коронавирусом - это что-то из области дешевой голливудской фантастики… так же, как не может русалка с конем давать плодотворное потомство, потому что они устроены по-разному", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Далее специалист пояснил, что коронавирус и Эбола имеют разные генетические структуры.