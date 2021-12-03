Врач рассказал, зачем человеку рыбий жир

Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал о пользе рыбьего жира. Так, в состав этого продукта входят Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые незаменимы.

"Это жир из рыб, которые живут в холодных морях. Тот рыбий жир, который раньше давали детям с ложки, получали из печени жирных рыб. Сейчас рыбий жир делают из всей тушки рыбы", - сказал он радио Sputnik.

Далее Сапего отметил, что рыбий жир положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и обладает противовоспалительным действием. В то же время надеяться, что этот продукт заметно укрепит иммунитет, не стоит.

К наиболее популярным источникам рыбьего жира относятся тунец, сельдь, консервированная печень трески. Другой способ получения кислот Омега-3 – биологически активные добавки к пище, обратил внимание он.