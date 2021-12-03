Комаровский призвал вакцинироваться в общественных местах

Вакцинация не требует фармакологической подготовки, а также дополнительных анализов, если у человека нет "очевидных, понятных болезней", выразил уверенность врач и телеведущий Евгений Комаровский.

По его словам, вакцинироваться от COVID-19 во временных прививочных пунктах в общественных местах безопасно.

"То есть если вы не чувствуете себя больным, если у вас нет температуры выше 38, если вы можете своими ногами дойти до центра вакцинации, то вас можно прививать без всяких предварительных условий", - сказал он в эфире канала "Украина 24".

Врач отметил, что это не его личное мнение, а позиция ВОЗ и многих стран мира.