В Москве ожидается снег, гололедица и до +2

Согласно прогнозу российского Гидрометцентра сегодня в Москве ожидается облачная погода, снег, гололедица. Столбики термометров поднимутся до +2 градусов днем. Ночью температура воздуха может опуститься до - 3 градусов.

Ветер юго-западный, южный, 6-11 м/с, атмосферное давление составит около 737 мм ртутного столба.

В Московской области температура будет колебаться в пределах минус два – плюс три градусов, на юге области ожидается снег с дождем. Ночью до шести градусов ниже нуля.