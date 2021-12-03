Ессентучан пригласили к участию в новогоднем конкурсе

Жители Ессентуков смогут поучаствует в ежегодном конкурсе "Новогодний узор", в рамках которого в преддверии нового года будет необходимо украсить дворы и фасады зданий.

Конкурс пройдет в шести номинациях, комиссия оценит световое оформление, праздничный декор дворов и украшения фасадов. Отдельной номинацией станет "Новизна и оригинальность".

Подать заявку на участие в конкурсе можно с 13 по 23 декабря.

По словам главы города Александра Некристова, "как и прежде, к участию приглашаются предприятия и организации города, жители многоквартирных и частных жилых домов".