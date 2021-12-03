Новый федеральный перечень школьных учебников создается в России

В действующем федеральном перечне школьных учебников в РФ нет изданий, которые прошли экспертизу на соответствие требованиям обновленных образовательных стандартов, сказано в письме Минпросвещения, направленном в регионы.

Ведомство информировало, что с первого сентября будущего года прекращается прием на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) начального и основного общего образования, принятым Минобрнауки РФ в 2009 и 2010 годах. Дело в том, что в 2021 году начали действовать обновленные стандарты.

"Минпросвещения России <...> ведет работу по формированию обновленного федерального перечня учебников, включающего в себя учебники, соответствующие требованиям обновленных ФГОС 2021", - цитирует письмо ТАСС.

На время переходного периода школам дана возможность пользоваться любыми учебно-методическими комплектами из перечня.