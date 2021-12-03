Гастрофестиваль "Ч1аьпилг" переносится в Ингушетии

Гастрономический фестиваль "Ч1аьпилг" ("лепешка"), который должен был пройти в Ингушетии 11 декабря, перенесен на неопределенное время из-за ситуации с коронавирусом, рассказали в пресс-службе Комитета по туризму республики.

"В связи с продлением в регионе срока действия ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции до 20 января 2022 года принято решение о переносе астрономического фестиваля "Ч1аьпилг" на более поздние даты", - приводит слова представителя ведомства "Интерфакс".

Он уточнил, что новые сроки проведения фестиваля определят исходя из динамики распространения COVID-19 и эпидемиологической обстановки в республике.

Напомним, ч1аьпилг - визитная карточка ингушской кухни - представляет собой лепешку из тонкого теста на молочной сыворотке, начинка делается из картофеля, творога или сыра и зелени.