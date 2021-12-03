Гинцбург: адаптация вакцины от COVID-19 не требует наличия образца "омикрона"

Заготовку адаптированной под новый вариант коронавируса вакцины можно создать, не имея образец нового штамма, в том числе "омикрона", главное - знать нуклеотидную последовательность вируса, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, для того, чтобы адаптировать вакцину надо знать последовательность, она синтезируется. "Мы сделали новую последовательность на основе новой нуклеотидной последовательности, которая опубликована, как мы это делали для всех предыдущих штаммов, которые стоят в пробирках в холодильнике", - приводит слова собеседника ТАСС.

Гинцбург также отметил, что пока образца "омикрона" в Центре им. Гамалеи нет.