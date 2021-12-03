"Поле чудес" станет "Нашим"

С первых дней нового 2022 года в эфире российского Первого канала популярное капитал-шоу начнет выходить в новом формате и под новым именем - "Наше Поле Чудес" с Леонидом Якубовичем.

Первый канал решил не продлевать контракт с производителем проекта "Поле чудес" телекомпанией "ВИД" в связи с нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях.

"Мы благодарны коллегам за долгие годы плодотворной работы и совместные проекты, вошедшие в историю отечественного телевидения. (…) Это давно уже не просто телепроект и даже не одна из важных строчек в биографии канала. Это часть истории всей страны", - говорится в сообщении пресс-службы канала.

"Поле Чудес" - одна из старейших и самых любимых в России программ, созданная Владом Листьевым и Анатолием Лысенко. За 30 лет эфирной жизни в эфир вышло более полутора тысяч ее выпусков, и шоу давно перестало быть телепроектом, став частью истории всей страны, - поведали в пресс-службе.

Поэтому Первый канал выкупит у компании CBS официальные права на телевикторину Wheel Of Fortune, когда-то послужившую источником творческого вдохновения для авторов российского капитал-шоу. Главным в игре останется Леонид Якубович - народный артист России и художественный руководитель программы.

"Тридцать один год программе – это так много, что не грех и встряхнуться. Начинается новый этап, в который мы входим с огромным опытом, любовью к своей работе и уважением к зрителю", - сказал сам шоумен Леонид Якубович.