Названа стоимость детской вакцины от COVID-19 "Спутник М"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о согласовании цены на детскую вакцину от коронавируса "Спутник М". стоимость препарата составит 600,48 рубля, что на 30% ниже цены на вакцину для взрослых "Спутник V".

"ФАС согласовала цену на детскую вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник М". Согласованная цена на 30% ниже цены на вакцину для взрослых "Спутник V" и составляет 600,48 рубля", - информирует служба.

Уточняется, что меньшая цена обуславливается сокращением производственных расходов по сравнению со "Спутник V" в связи с более низкой концентрацией действующих частиц.