Израиль решил не продлевать срок слежки за носителями омикрон-штамма

Израильское правительство решило не продлевать истекающий в 01:00 мск 3 декабря срок полномочий спецслужбы ШАБАК (Служба общей безопасности) по отслеживанию лиц, которые инфицированы омикрон-штаммом коронавируса.

"2 декабря 2021 года в полночь (01:00 мск 3 декабря - прим. ТАСС) истечет срок действия утвержденного правительством чрезвычайного положения, разрешающего использование геолокации мобильных телефонов Службой общей безопасности (ШАБАК) для определения местоположения выявленного носителя омикрон-штамма", - сообщила канцелярия премьера.

Уточняется, что возможность возобновления действия положения будет рассматриваться в соответствии с уровнем заболеваемости".

Данное решение объясняется оценкой текущей ситуации, передает сообщение канцелярии ТАСС.