"Зенит" готов продать нападающего и взять его в аренду

Футбольный клуб "Зенит" согласился продать своего нападающего Сердара Азмуна в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Le Quotidien du Sport.

Как отмечается, петербуржцы готовы продать 26-летнего форварда сборной Ирана в "Лион" (Франция), но условием взять его в аренду до конца сезона.

Теперь сторонам нужно будет обсудить стоимость аренды Азмуна, передает Чемпионат.com.

Напомним, в сезоне 2020/21 Азмун провел за "Зенит" 24 матча в чемпионате России, отметившись в них 19 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В нынешнем сезоне форвард сыграл 14 матчей в чемпионате России, на его счету семь голов и одна голевая передача.