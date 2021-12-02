РФ и Сан-Марино оформили соглашение об отмене виз

Россия и Сан-Марино на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме подписали соглашение об отмене виз. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении госсекретариата по иностранным делам республики.

Свои подписи под документом поставили глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лука Беккари, передает ТАСС.

Напомним, в сентябре 2021 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ и Сан-Марино планируют в ближайшее время отказаться от визовых требований.