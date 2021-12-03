Центральный банк Турции пытается сдержать падение лиры 

На фоне резкого падения национальной валюты Центральный банк Турции объявил интервенцию и начал продавать валютные резервы, чтобы сдержать волатильность турецкой лиры, пишет Al-Monitor. Потеряв 28,3% своей стоимости по отношению к доллару в октябре, лира так и не улучшила показатели, поэтому центральный банк решил вмешаться, начав распродажу валютных резервов и осуществляя транзакции на деривативном рынке Стамбульской биржи ввиду ”нездоровой ценовой динамики обменного курса”.

Интервенция банка происходит на фоне одного из самых серьезных обесцениваний лиры в недавней истории. Валюта регулярно устанавливает рекорды минимальной стоимости, причем все чаще. Лира торговалась на очередном минимуме в соотношении 14:1 в среду, однако после заявления банка отыграла потери до 12,5:1. Затем валюта вновь подешевела и торговалась по 13,3 за доллар. В этом году курс лиры по отношению к американской валюте упал на 45%.

Очередное падение лиры последовало после серии заявлений президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что высокие процентные ставки ведут к росту инфляции. Усилия Эрдогана по сдерживанию ключевой ставки и обеспечению дешевых кредитов окупились: ВВП страны продемонстрировал ежегодный рост в 7,4% в третьем квартале. Это самый высокий показатель среди стран G20. Однако аналитики предупреждают, что такая политика может со временем оказаться несостоятельной и привести к дальнейшему обесцениваю лиры по мере роста инфляции в стране, которая в октябре составила чуть менее 20%. Торговая палата Стамбула, в свою очередь, заявила о росте розничных цен на 24,05% в ноябре.

”Думаю, все понимают стратегию Эрдогана, - говорит Тимоти Эш, аналитик из BlueBay Asset Management. - Он пытается любой ценой предотвратить рост ключевой ставки”. По словам Эша, турецкий лидер надеется, что дешевые кредиты ускорят экономической рост и укрепят слабеющие позиции его партии накануне всеобщих выборов, запланированных на середину 2023 года. Эксперт отмечает, что судя по недавним заявлениям управляющих центрального банка и самого Эрдогана, ключевая ставка может быть снижена еще больше на следующем заседании, которое состоится 16 декабря. ”Фискальное ослабление, если что-то пойдет не так, скажется на резервах, - считает Эш. - Эрдоган серьезно рискует, экспериментируя с турецкой экономикой”.

Последние несколько недель турецкий президент говорит о новом видении Турции, экономика которой растет, благодаря экспорту товаров, производимых по конкурентным ценам из-за более слабой лиры и низкой стоимости труда. Критики отмечают, что многие турецкие производители зависят от импортируемого сырья, которое им приходится приобретать по крайне невыгодному курсу. Таким образом их потенциальная прибыль падает за счет текущих расходов.

В телевизионном интервью во вторник вечером Эрдоган подчеркнул, что низкая ключевая ставка в итоге приведет к падению инфляции. Он добавил, что не заинтересован в ”горячих денежных потоках”. На следующий день лидер Турции порекомендовал гражданам не паниковать и пообещал снизить инфляцию без помощи ”экономических попечительских институтов”, как, например, Международный валютный фонд. ”Турция отказалась от монетарной политики, основанной на высокой ключевой ставке, из-за которой в ряде развивающихся стран началась стагнация, - заявил Эрдоган в среду, выступая перед законодателями из своей Партии справедливости и развития. - Мы адаптировали стратегию роста, нацеленную на инвестиции, занятость, производство и экспорт. Ключевая ставка - это зло, из-за которого богатые богатеют, а бедные беднеют”.

Законодатели из оппозиции считают, что текущая политика приведет к обнищанию турецких граждан. Продажа Центральным банком валюты в среду стала первым подобным шагом с 2014 года, когда было распродано $3,15 млрд. Считается, что в 2018-2019 году, пока запасы не истощились, банк неофициально продал десятки миллиардов долларов, чтобы поддержать лиру. По данным, опубликованным 19 ноября, международные резервы банка составляют $128,5 млрд, из которых $60,5 млрд - в валютных свопах. Однако Goldman Sachs утверждает, что чистые резервы страны без займов не более $46,8 млрд.

По мнению Эша из BlueBay Asset Management, интервенция центрального банка, осуществленная в среду, может и не повлияет на уровень доверия турецких потребителей, тем не менее она временно предотвратит дальнейшее обесценивание национальной валюты. "Мне кажется, люди начинают понимать всю сложность положения и необходимость контроля за движением капитала”, - сказал Эш, имея в виду ограничения притока иностранной валюты в экономику. ”Как только появятся слухи о контроле за движением капитала, начнется банковская паника. Все окажутся в плачевной ситуации”.

Ноябрьские данные по инфляции в Турции будут опубликованы сегодня. Reuters прогнозирует, что годовой показатель поднимется до 20,3% - самого высокого уровня с 2018 года.