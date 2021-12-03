Иран восстанавливает нефтяную промышленность

На прошлой неделе Азербайджан договорился с Ираном и Туркменистаном о своповых поставках природного газа. Согласно документу, уже 22 декабря туркменский газ начнет поставляться в Азербайджан по территории Ирана. Ежегодно его объем будет составлять 1,5-2 млрд кубометров. Эксперты говорят, что подобные договоренности позволяют Ирану развивать экономические отношения с соседями и повышать роль страны как возможного энергетического хаба благодаря географическому положению и энергетической инфраструктуре.

Теперь Баку и Тегеран намерены заключить несколько сделок по разработке нового нефтяного месторождения на иранском побережье, таким образом углубив энергетические связи, пишет Oil Price. В 2018 году руководители обеих стран поставили свои подписи под Каспийской конвенцией, в рамках которой ресурсы Каспийского моря должны быть разделены между пятью прибрежными государствами, включая Казахстан, Россию и Туркменистан. Иран и Азербайджан уже не в первый раз обсуждают возможность совместной разработки месторождений: соответствующие переговоры велись еще в 2018 году, но тогда к результатам не привели.

Азербайджан надеется увеличить добычу газа до 47,5 млрд кубометров к 2025 году. Международный спрос на ресурс растет, обеспечивая национальную энергетическую безопасность и экспортный потенциал. Азербайджан уже обеспечил себе выход на европейские рынки с открытием Трансадриатического трубопровода (TAP) в декабре 2020 года, соединившего страну с Грецией и Болгарией. На данный момент Баку ведет переговоры с другими европейскими государствами по поводу увеличения поставок газа на фоне роста регионального спроса.

Иран, объем добычи которого составил 2,52 млн баррелей в сутки в октябре, надеется нарастить производство. Несмотря на отсутствие прогресса в ходе текущих ядерных переговоров с США, Тегеран планирует в целом увеличить добычу нефти до 5 млн баррелей в день, а к марту 2022 года - до 4 млн баррелей в сутки. Министр нефти Джавад Овджи сообщил, что заявленная цель по внутренним и зарубежным инвестициям в энергетический сектор в течение 8 лет составляет $145 млрд.

На этой неделе в Вене были возобновлены переговоры между США и Ираном с участием представителей из Китая, Франции, Германии, России и Великобритании. Предыдущий шестой раунд завершился в июне. Иран твердо стоит на своем, требуя отмены всех американских санкций, введенных в 2018 году, но США намерены сохранить определенные ограничения в связи с нарушением прав человека и обвинениями в терроризме.

Тем временем Китай покупает все больше дешевой иранской нефти, несмотря на неослабевающие санкции США в отношении богатой энергоресурсом страны. Пекин рискует быть наказанным Вашингтоном за нарушение санкционного режима в отношении иранской нефти, импортируя полмиллиона баррелей в день последние три месяца (примерно 6% китайского импорта нефти). Объемы поставок могут увеличиться, если ковидные ограничения в стране будут ослаблены и спрос на нефть вырастет.

Эмма Ли, аналитик по китайскому рынку из Vortexa Analytics, компании, отслеживающей передвижение танкеров, объясняет, что ”значительные скидки на иранскую нефть и новые импортные квоты поддерживают спрос со стороны китайских независимых переработчиков”.

Американский президент Байден, в свою очередь, настаивает, что в мире производится достаточно нефти, чтобы обойтись без Ирана. Каждые полгода американское правительство представляет отчет, подтверждающий, что глобальное производство обеспечивает спрос и необходимости в отмене иранских санкций нет. Тем не менее США никак не реагируют на китайский импорт иранской нефти, в значительной степени игнорируя происходящее.

Похоже, Иран решил, наконец, заняться собственной нефтяной экономикой, больше не полагаясь на маловероятное соглашение с США. Аналитики предполагают, что экспорт страны составил 170 тыс. тонн или 1,2 млн баррелей в октябре, а доход от продаж - $90 млн с учетом роста нефтяных цен. Те же показатели были зафиксированы в августе и сентябре, и, вероятно, будут зарегистрированы в ноябре.

Большинство иранских нефтяных маршрутов держатся в секрете. Однако известно, что страна продолжает экспортировать большие объемы в Сирию и Венесуэлу, которые также страдают от американских санкций и в настоящий момент испытывают острую нехватку энергоресурса.

Обладая четвертыми по величине в мире запасами нефти, Иран надеется вернуть международный интерес к своим ресурсам до того, как спрос упадет по мере перехода на экологичные источники. На пике производства Иран добывал примерно 6 млн баррелей в день. Однако в последний раз такие уровни фиксировались в 1970-х годах, и Тегерану понадобятся значительные инвестиции в следующем десятилетии, чтобы выйти на желанные объемы.

С соглашением или без него, но иранская нефтяная промышленность постепенно возвращает утраченные позиции. По мере того как отношения Тегерана с региональными державами, в частности, с Китаем и Азербайджаном, улучшаются, а экспорт в Сирию и Венесуэлу остается стабильным ввиду проблем этих стран с энергетической безопасностью, становится очевидно, что миру не так-то просто выжить без иранской нефти, хотя США и утверждают обратное.