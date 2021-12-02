Меркель выступила с прощальными словами

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель выступила на торжественной церемонии бундесвера по случаю ее скорого ухода в отставку.

"Когда я сегодня стою перед вами, я чувствую благодарность и смиренность. Смиренность перед должностью, которую я так долго занимала, благодарность за доверие, которое я прочувствовала. Доверие - важнейший капитал в политике. Это совершенно не что-то само собой разумеющееся, и за это я благодарю вас от всего сердца", - сказала Меркель.

Она также выразила благодарность всем, кто борется с пандемией, прежде всего, врачам, волонтерам. "Сегодня днем я проводила совещание с премьер-министрами (федеральных) земель по пандемии, а сейчас, спустя несколько часов, я в этой торжественной обстановке, спустя 16 лет в качестве канцлера прощаюсь с вами. Вряд ли что-то другое, как не эти обстоятельства, покажет, в какое невероятное время мы живем. Эти 16 лет в качестве в качестве канцлера были полны событиями и полны вызовами. Они были вызовом для меня как политика, так и как для человека. Но в то же время благодаря им я ощущала себя реализованной", - заявила политик.

Меркель обратила внимание на то, что последние два года пандемии коронавируса COVID-19 "как в увеличительном стекле показали, какое большое значение имеют доверие к политике, к науке и общественному дискурсу, но также и то, какими хрупкими они могут быть".

Помимо этого, и.о. канцлера вспомнила кризисы, которые пришлись ее время в должности, такие как финансовый кризис 2008 года и миграционный кризис 2015 года. По ее словам, они показали, насколько Германия зависит от других стран и международных институтов для преодоления современных вызовов. Такое сотрудничество Германии потребуется в борьбе с изменением климата, цифровизации и миграции, добавила Меркель.

Она поблагодарила коллег по правительству, в бундестаге и бундесрате за совместную работу, а также ближайших союзников и семью за поддержку. Кроме того, политик пожелала своему вице-канцлеру и преемнику на посту канцлера Олафу Шольцу и его правительству "всего-всего наилучшего, ни пуха, ни пера и успехов".